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Путин уволил главу томского МЧС

Источник:
Sibnet.ru
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Максим Пряхин
Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности главу управления МЧС по Томской области Олега Еременко, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

«Временно исполняющим должность начальника Главного управления назначен первый заместитель полковник внутренней службы Максим Владимирович Пряхин», – говорится в сообщении.

Олег Еременко начал службу в пожарной охране в 1991 году в Барнауле, был замглавы управления МЧС России по Алтайскому краю. С августа 2018 года временно исполнял обязанности начальника управления МЧС России по Томской области, в декабре этого же года возглавил управление.

Максим Пряхин – первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Томской области с марта 2020 года. До этого он служил в регионах Урала.

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