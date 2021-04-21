Путин уволил главу томского МЧС

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности главу управления МЧС по Томской области Олега Еременко, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

«Временно исполняющим должность начальника Главного управления назначен первый заместитель полковник внутренней службы Максим Владимирович Пряхин», – говорится в сообщении.

Олег Еременко начал службу в пожарной охране в 1991 году в Барнауле, был замглавы управления МЧС России по Алтайскому краю. С августа 2018 года временно исполнял обязанности начальника управления МЧС России по Томской области, в декабре этого же года возглавил управление.

Максим Пряхин – первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Томской области с марта 2020 года. До этого он служил в регионах Урала.