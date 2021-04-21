НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Ударные вертолеты впервые пролетят над Улан-Удэ 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
123 1
Фото: © пресс-служба ВВО

Авиационная группа армии ВВС в Восточном военном округе 9 мая будет участвовать в Параде Победы. Впервые над городом пролетят ударные вертолеты, сообщила пресс-служба ведомства.

В авиачасти парада войск Улан-Удэнского гарнизона примут участие ударные вертолеты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.

Ми-8АМТШ производят на Улан-Удэнском авиазаводе. Это современные многоцелевые военно-транспортные вертолеты. Их используют, чтобы перевозить личный состав , а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске.

Винтокрылые машины оснащают комплектом вооружения, эквивалентным Ми-24 и броневой защитой экипажа. Эти вертолеты созданы с учетом опыта применения российской вертолетной техники в боевых действиях в различных «горячих точках».

Кроме вертолетов, в Параде Победы в Улан-Удэ задействуют истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25СМ.

Еще по теме
Россия победила в армейском «Саянском марше»
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
«Летающая» восьмидесятка: танк с душой самолета
Снайперы Забайкалья получили прицелы для стрельбы в темноте
смотреть все
Бурятия #Армия #Праздник
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
BBC сняла видео о Красноярске и грядущей катастрофе
Новосибирские власти рассказали о причине эвакуации школ
Ударные вертолеты впервые пролетят над Улан-Удэ 9 мая
Иркутские ученые исследуют самые мощные процессы в Солнечной системе
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
37
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
28
Путин раскрыл свои доходы за 2020 год
26
Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию
Sibnet.Ru