Ударные вертолеты впервые пролетят над Улан-Удэ 9 мая

Авиационная группа армии ВВС в Восточном военном округе 9 мая будет участвовать в Параде Победы. Впервые над городом пролетят ударные вертолеты, сообщила пресс-служба ведомства.

В авиачасти парада войск Улан-Удэнского гарнизона примут участие ударные вертолеты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ.

Ми-8АМТШ производят на Улан-Удэнском авиазаводе. Это современные многоцелевые военно-транспортные вертолеты. Их используют, чтобы перевозить личный состав , а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске.

Винтокрылые машины оснащают комплектом вооружения, эквивалентным Ми-24 и броневой защитой экипажа. Эти вертолеты созданы с учетом опыта применения российской вертолетной техники в боевых действиях в различных «горячих точках».

Кроме вертолетов, в Параде Победы в Улан-Удэ задействуют истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25СМ.