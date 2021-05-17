Как получить идеальный пол за один день: секреты полусухой стяжки

Стяжка пола — обязательный элемент качественного ремонта в коттедже или квартире. Технологий обустройства стяжки несколько. В последнее время популярностью пользуется так называемая полусухая фиброцементная стяжка — недорогой, продвинутый и быстрый способ получить идеально ровную поверхность пола.

Главное предназначение стяжки — выравнивание чернового основания для укладки финишного покрытия. Но данный слой также выполняет множество дополнительных функций. Стяжка повышает механическую прочность пола, скрывает инженерные коммуникации, обеспечивает теплоизоляцию, защищает от шумов и протечек. Разберем секреты инновационной технологии полусухой стяжки с экспертами компании «Славяне 54».

Чем отличается полусухая стяжка пола

Классическая стяжка представляет собой слой песчано-цементной смеси, который укладывается поверх перекрытия с использованием металлической арматуры. Для традиционной мокрой стяжки потребуется практически месяц на полный набор прочности.

Полусухая стяжка отличается от «классики» составом раствора— он состоит из цемента, песка, пропиленового фиброволокна и значительно меньшего количества воды. В результате процесс укладки больше напоминает засыпку, а не классическую заливку.

Фиброволокно в таком растворе фактически заменяет традиционную металлическую армирующую сетку и защищает пол от трещин. Так как этот компонент намного легче металла, нагрузка на перекрытие значительно ниже.

Фото: © Sibnet.ru

Итоговый вес полусухой стяжки в среднем легче по сравнению с мокрой стяжкой примерно на 400 кг/м3. Кроме фиброволокна играет роль меньшая толщина покрытия — по технологии она составляет 4 сантиметра, при этом минимально допустимый показатель всего 3 сантиметра.

Для стандартной смеси используется цементно-песчаный раствор М150, но в некоторых случаях требуется увеличение марки цемента — например, если пол заливается по слою утеплителя или шумоизоляции. Самые ответственные бригады могут использовать особо прочный раствор марки М500.

Фото: © предоставлено компанией «Славяне 54»

Финальное качество напрямую зависит от правильно подготовленной смеси — все компоненты должны отвечать необходимым требованиям, им нужна точная дозировка, чтобы вода в растворе обеспечила оптимальную гидратацию цемента. Такая работа требует высокой квалификации.

Как правильно сделать полусухую стяжку пола

Сначала готовят основание — его очищают от мусора, устраняют дефекты, при необходимости укладывают теплоизоляцию, звукоизоляцию и гидроизоляцию. Полусухую стяжку можно заливать поверх пенополистирола, пеноплэкса, минеральной ваты, вспененного полиэтилена и даже битумной гидроизоляции.

Кроме точной дозировки воды, правильный раствор для полусухой стяжки пола нуждается в качественном песке. Выбирать следует отборный песок первого сорта — мытый, крупнозернистый, без посторонних вкраплений.

Фото: © предоставлено компанией «Славяне 54»

Армирующее фиброволокно при приготовлении раствора необходимо тщательно перемешать с цементом и песком, чтобы добиться равномерного распределения. Правильно замешанный раствор для полусухой стяжки при сжатии рукой склеивается в шарик, тогда как классический раствор жидкий.

Готовый раствор подается с помощью специального пневматического нагнетателя. Его заливают по маякам, а затем выравнивают. Это довольно ответственный этап работ, так как полусухая стяжка не растекается сама в отличие от «классики» или наливных полов.

После укладки полусухой стяжки начинается финишная затирка поверхности шлифовальной машиной — «вертолетом», как называют его специалисты. Этот аппарат создает идеально ровную фактуру. В результате отпадает необходимость использовать финальную самовыравнивающуюся смесь.

Финальная затирка шлифовальной машиной Фото: © Sibnet.ru

В отличие от мокрой стяжки, практически сразу после укладки полусухой смеси можно ходить по поверхности в специальной обуви, которая напоминает снегоступы. Через сутки поверхность покрывают пленкой для оптимальной гидратации. На пятый день стяжка уже готова к финишной отделке.

Преимущества полусухой стяжки пола

Ремонт с использованием полусухой фиброцементной стяжки пола существенно экономит деньги и время — по конечной стоимости она практически в два раза выгоднее традиционной. Средняя цена на рынке за обустройство полусухой стяжки на сегодня составляет примерно 500 рублей за квадратный метр.

По оценкам специалистов, использование более современного метода повышает производительность рабочих примерно на 300%. Квалифицированная бригада за день может залить до 400 квадратных метров полусухой стяжки. Таким образом, технология отлично подходит для скоростного ремонта жилья — пол в квартире или коттедже заливается в течение дня.

Полусухая стяжка сразу после завершения работ Фото: © Sibnet.ru

В процессе укладки отсутствует жидкая смесь, исключен риск протечек, минимизировано количество грязи. Также серьезным преимуществом полусухой стяжки перед классической «мокрой» технологией являются сниженный вес и фактическое отсутствие усадки.

Критерии для сравнения Полусухая стяжка Мокрая стяжка Объем работ в день до 300 м2 до 50 м2 Дополнительное выравнивание нет да Пешие нагрузки через 12 часов через 72 часа Отделочные работы Через 8 дней Через 28 дней Допустимые перепады (на 2 метра) 2 миллиметра 10 миллиметров Прочность высокая высокая Потребление воды минимальное максимальное Вероятность протечек при заливке нет да Элемент армирования фиброволокно металлическая сетка Нужно специальное оборудование да нет Цена стяжки за м2 от 450 рублей за м2 от 650 рублей за м2

По прочности такое покрытие не уступает классическому бетону даже без армирующей сетки, поэтому технология подходит для монтажа теплого пола. Полусухую стяжку можно использовать практически в любых помещениях, исключение составляют только производственные здания с высокой нагрузкой на поверхность.

Правильно уложенная полусухая стяжка представляет собой идеально ровную и гладкую поверхность, поэтому поверх можно смело укладывать даже самое требовательное финишное покрытие — например, пробку или плитку ПВХ.

Шлифовка полусухой смеси Фото: © Sibnet.ru

При этом стоит помнить, что устройство полусухой стяжки требует высокой квалификации. Для таких работ оптимально выбирать строительную бригаду с большим опытом, обладающую специальным оборудованием. Самый надежный вариант — обратиться в проверенную компанию, много лет работающую на рынке.