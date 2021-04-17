Сибирские ученые создадут компоненты для космических атомных часов

Ученые Института физики полупроводников СО РАН работают над созданием компонентов для атомных часов — одного из элементов системы ГЛОНАСС, сообщил журналистам руководитель НИИ Александр Латышев.

«Эта задача достаточно сложна и мы решает ее совместно с Институтом лазерной физики. Мы отвечаем за создание одномодовых лазеров с вертикальным резонатором для миниатюрных квантовых стандартов частоты. Других таких примеров в России нет», — объяснил Латышев.

По его словам, сейчас сотрудники НИИ заняты отладкой структуры, но никто не сомневается, что ученые добьются хороших результатов.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, имевшая изначально военное предназначение. Сейчас она транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара.