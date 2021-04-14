Турция закрыта: что важно знать туристам

Россия с 15 апреля приостанавливает пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — до 1 июня, соответствующее решение принял оперативный штаб из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. Отдохнуть на турецких курортах в эти даты планировали более 500 тысяч россиян. Что делать туристам, которые уже на отдыхе и как вернуть деньги за билеты, тур и гостиницу?

Начиная с 8 апреля, в Турции ежедневно регистрируют более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия вынуждена прекратить регулярные и чартерные авиаперевозки с этой страной ради снижения рисков завоза новых штаммов коронавируса.

Какие способы улететь в Турцию остались

Пауза в перелетах с 15 апреля по 1 июня касается всех коммерческих маршрутов из России в Турцию. Исключение сделано только для вывозных рейсов. Также на взаимной основе сохранены два рейса в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва, их будут выполнять «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Теоретически, туристы могут улететь в Стамбул после 15 апреля на этих рейсах, никаких ограничений на этот счет оперативный штаб не вводил, а в Турции отдыхающих принимают в обычном режиме. Кроме этого, есть возможность улететь на турецкие курорты с пересадкой — например, через Минск. Но в любом случае это сделает путешествие намного дороже.

В частности, сервис по поиску билетов Aviasales уже отчитался, что рост поисковых запросов к рейсам в Турцию с пересадками в Минске буквально за несколько дней вырос более чем на 70%. Аналитики компании уверены, что значительная часть купивших туры россиян все равно полетят в Турцию на отдых, но уже обходными путями.

Сейчас в Турции находится порядка 30 тысяч российских туристов с обратными билетами, их вывезут в обычном порядке. Все туристы смогут продолжить отдых до даты вылета и вернуться назначенными чартерными рейсами. По согласованию с туроператором у россиян также есть возможность улететь раньше.

Ростуризм предупредил отдыхающих, что в отдельных случаях даты обратного вылета могут поменяться, это связано с возможным дефицитом вывозных рейсов. Граждан уже призвали перепроверить соответствующую информацию у представителей туроператоров и авиакомпаний, если человек отдыхает самостоятельно.

Как вернуть деньги за сорвавшийся отдых

По данным Ассоциации туроператоров России, путевки в Турцию на даты с 15 апреля по 1 июня на сумму 32 миллиарда рублей купили более 500 тысяч россиян. Российские авиакомпании уже подтвердили, что полностью вернут деньги за авиабилеты, вне зависимости от того, возвратный билет или нет.

В частности, возврат денег без штрафов начали «Аэрофлот», S7, «Победа», Utair, «Уральские авиалинии». Кроме этого, можно обменять билеты на более поздние даты или поменять направление отдыха, не меняя дат поездки. Если человек покупал билеты в авиакомпании, для возврата денег или обмена следует обратиться в ее контактный центр.

Также туристы имеют право на полную компенсацию за оплаченный тур, соответствующие разъяснения опубликовал Роспотребнадзор. Согласно закону «Об основах туристской деятельности», прекращение авиасообщения между странами является случаем, в котором турист не может отправиться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам.

Это значит, что при расторжении договора до начала путешествия гражданину возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта. Для этого нужно написать туроператору заявление о возврате средств, указав в качестве причины расторжения договора тот факт, что поездка в Турцию небезопасна для жизни и здоровья.

При этом стоит помнить, что возврат денег может серьезно затянуться, а в некоторых случаях для получения всей суммы компенсации может даже потребоваться обращение в суд. Поэтому более простой и взаимовыгодный для туриста и оператора вариант — обсудить смену направления или перенос сроков тура.

Сложнее всего дела обстоят с бронированием гостиницы — иногда туристы делают это с использованием невозвратного тарифа, когда заранее оплачивается определенный задаток. Для получения компенсации в этом случае нужно будет обратиться к агрегатору, документально подтвердив отмену рейса. Но гарантий возврата денег в такой схеме нет.