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Медведь помешал уникальному маневру российских подлодок

Источник:
РИА Новости
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Фото: © NOAA

Белый медведь едва не сорвал уникальный маневр российских атомных подлодок в Арктике, который в рамках учений одновременно всплыли из-подо льда, сообщил министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Глава Минобороны рассказал, что места всплытия субмарин обозначили вешками с небольшими флажками. При этом знаки привлекли внимание белого медведя, который стал ходить в данном районе.

«К одной из этих вешек докопался медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно», — уточнил Шойгу.

По его словам, в результате подлодка всплыла в точно заданном районе, а вешка оказалась на крыше рубки. Медведя к этому время удалось вспугнуть, он отошел на безопасное расстояние. В ином случае субмарине пришлось бы всплывать в другом месте.

Подлодки проломили лед толщиной полтора метра и всплыли в районе радиусом всего 300 метров, это стало первым подобным маневром в Арктике. Учения проходили в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории.

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