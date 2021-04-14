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Кулачные бои TOP DOG в прямом эфире покажут в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © klimkin / Pixabay License

Впервые в прямом эфире состоится эксклюзивная трансляция кулачных боев TOP DOG FC 8 в Wink. Пользователи видеосервиса смогут увидеть турнир в пятницу.

Начало турнира TOP DOG FC 8 в 21.00 по московскому времени. В турнирах TOP DOG выступают как мужчины, так и женщины.

Правила боя:

  • Бой проходит без перчаток в три раунда по две минуты
  • Спортсменам запрещается борьба в партере, удары ногами и локтями
  • Допускаются удары из клинча
  • После нокдауна у бойца есть 10 секунд, чтобы подняться
  • Возможна ничья.

Поклонники увидят возвращение одного из самых перспективных бойцов лиги — тяжеловеса Павла Шульского, который сразится с дебютантом организации — боксером Максимом «Литва» Литвинцом.

В со-главном бое вечера встретятся Михаил «Черкес» Авакян и Валерий Заботин. А в главном бое — звезды TOP DOG Тимур «Золотой» Мусаев и Дмитрий «Анубис» Кузнецов.

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