Тайны древних овец: когда человек освоил «экономику»

Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН представили результаты пятилетней работы, которые перевернули представление о процессах, происходящих в Центральной Азии восемь тысяч лет назад. А помогли ученым докопаться до истины зубы древних овец.

Одна из задач археологов — узнать, где впервые древний человек научился производить, когда решил одомашнить дикую козу и посадить рядом с домом растение. И дотошные ученые исследовали почти всю Евразию, закрашивая белые пятна на карте древнего мира. Но Центральная Азия оставалась малоизученной.

В эпоху палеолита основной экономической системой для человека была охота. Но на стыке плейстоценовой и голоценовой эпох на Земле стало теплее и человек научился одомашнивать животных и выращивать полезные растения. В археологии это называется началом производящего хозяйства.

Но именно Центральная Азия может рассказать ученым о том, как распространялись инновационные идеи и технологии на евразийском пространстве, поскольку большая часть миграций древнего человека проходила именно через этот регион.

«Это было большой загадкой — а что же происходило там, в сердце нашего континента», — говорит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИАЭТ Светлана Шнайдер.

Каменный нож и отсутствие стрел

В 2015 году сибирские ученые принялись за тщательное изучение памятника Обишир-5 (Киргизия), появившегося еще в годы СССР. Сняв первые слои земли, относящиеся к бронзовому веку и средневековью, они стали искать артефакты, которые могли использовать люди 5-10 тысяч лет назад.

И именно в этих слоях они нашли наибольшее количество каменных артефактов, а также кости животных. Каменные пластинки отдали в лаборатории — нужно было провести трасологический анализ, когда под микроскопом выявляются следы, рассказывающие, что именно этим орудием делали в древности.

«Выяснилось, что здесь, в основном, на этих мелких каменных пластинках есть следы от резания мяса», — рассказывает Шнайдер.

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Но где люди брали мясо? Ни один артефакт не указывал на то, что древние обитатели долины использовали стрелы или копья для охоты.

И это стало первой зацепкой. Еще одну дал камень, на котором нашли следы растирания органических останков. Вероятно, зерна.

И в 2017 году исследователи задумались, а может быть человек в Центральной Азии уже тогда, восемь тысяч лет назад, начал одомашнивать животных. «Идея была достаточно смелая. Многие тогда отнеслись к ней скептически», — вспоминает Шнайдер.

Ученые поняли, что добиться истины силами небольшой команды не получиться. Это, вообще, специфика современной археологии.

И сибирские исследователи пригласили коллег из-за рубежа. Версией сибиряков заинтересовались ученые из 17 стран. В их числе специалисты из Университета Колорадо (США), Института изучения истории человека Общества Макса Планка (Германия), Университета Бордо (Франция), Оксфорда (Великобритания).

Как заставить зубы «говорить»

Каменные и костные останки не устояли против массированной атаки ученых и стали раскрывать древние тайны. Во-первых, для изучения костей исследователи использовали метод масс-спекторметрии.

«Супер-метод! Выпиливается в кости небольшой фрагмент образца и по сочетанию различных белков можно определить, к какому виду относились эти животные. И у нас получилось, что у нас доминируют останки овец и коз», — перечисляет археолог.

Коллега сибирских ученых из Франции Уильям Рендю провел анализ зубного цемента животных. Оказывается, именно зубы, даже очень древние, способны рассказать современному человеку множество нюансов.

Как по годовым кольцам у дерева можно узнать, сколько лет оно росло, так по зубному цементу можно определить, сколько жило животное, в какой сезон умерло и испытывало ли при жизни стрессы.

Фото: © ИАЭТ СО РАН

И зубы «рассказали», что животных убивали в возрасте от одного года до двух лет — так же как и в современных кочевых сообществах. Более того, убивали овец древние люди тоже, как и современные животноводы-кочевники, поздней осенью или ранней весной.

«Жирную точку поставили результаты ДНК анализа. Нами были привлечены коллеги из нескольких лабораторий. Зубы были подвергнуты радиоуглеродному анализу», — отмечает сотрудник ИАЭТ.

Подтвердилась теория, которая перевернула представление о древней «экономике» в Центральной Азии. Раньше считалось, что люди там стали животноводами примерно четыре тысячи лет назад. Открытие ученых показало, что это произошло гораздо раньше — уже восемь тысяч лет назад по Ферганской долине бродили домашние овцы и козы.

Но, как и многие открытия в науке, ответ на один вопрос влечет другие. Теперь археологи хотят знать, как домашние животные попали в Ферганскую долину — это была контролируемая человеком миграция или местное население освоило новый тип ведения экономики? Ответы они попытаются получить при раскопках на территории южного Туркменистана.