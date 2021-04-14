Тайны древних овец: когда человек освоил «экономику»

Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН представили результаты пятилетней работы, которые перевернули представление о процессах, происходящих в Центральной Азии восемь тысяч лет назад. А помогли ученым докопаться до истины зубы древних овец.
Одна из задач археологов — узнать, где впервые древний человек научился производить, когда решил одомашнить дикую козу и посадить рядом с домом растение. И дотошные ученые исследовали почти всю Евразию, закрашивая белые пятна на карте древнего мира. Но Центральная Азия оставалась малоизученной.В эпоху палеолита основной экономической системой для человека была охота. Но на стыке плейстоценовой и голоценовой эпох на Земле стало теплее и человек научился одомашнивать животных и выращивать полезные растения. В археологии это называется началом производящего хозяйства.
Но именно Центральная Азия может рассказать ученым о том, как распространялись инновационные идеи и технологии на евразийском пространстве, поскольку большая часть миграций древнего человека проходила именно через этот регион.
«Это было большой загадкой — а что же происходило там, в сердце нашего континента», — говорит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИАЭТ Светлана Шнайдер.
Каменный нож и отсутствие стрел
В 2015 году сибирские ученые принялись за тщательное изучение памятника Обишир-5 (Киргизия), появившегося еще в годы СССР. Сняв первые слои земли, относящиеся к бронзовому веку и средневековью, они стали искать артефакты, которые могли использовать люди 5-10 тысяч лет назад.
И именно в этих слоях они нашли наибольшее количество каменных артефактов, а также кости животных. Каменные пластинки отдали в лаборатории — нужно было провести трасологический анализ, когда под микроскопом выявляются следы, рассказывающие, что именно этим орудием делали в древности.
«Выяснилось, что здесь, в основном, на этих мелких каменных пластинках есть следы от резания мяса», — рассказывает Шнайдер.
Но где люди брали мясо? Ни один артефакт не указывал на то, что древние обитатели долины использовали стрелы или копья для охоты.
И это стало первой зацепкой. Еще одну дал камень, на котором нашли следы растирания органических останков. Вероятно, зерна.
И в 2017 году исследователи задумались, а может быть человек в Центральной Азии уже тогда, восемь тысяч лет назад, начал одомашнивать животных. «Идея была достаточно смелая. Многие тогда отнеслись к ней скептически», — вспоминает Шнайдер.
Ученые поняли, что добиться истины силами небольшой команды не получиться. Это, вообще, специфика современной археологии.
И сибирские исследователи пригласили коллег из-за рубежа. Версией сибиряков заинтересовались ученые из 17 стран. В их числе специалисты из Университета Колорадо (США), Института изучения истории человека Общества Макса Планка (Германия), Университета Бордо (Франция), Оксфорда (Великобритания).
Как заставить зубы «говорить»
Каменные и костные останки не устояли против массированной атаки ученых и стали раскрывать древние тайны. Во-первых, для изучения костей исследователи использовали метод масс-спекторметрии.
«Супер-метод! Выпиливается в кости небольшой фрагмент образца и по сочетанию различных белков можно определить, к какому виду относились эти животные. И у нас получилось, что у нас доминируют останки овец и коз», — перечисляет археолог.
Коллега сибирских ученых из Франции Уильям Рендю провел анализ зубного цемента животных. Оказывается, именно зубы, даже очень древние, способны рассказать современному человеку множество нюансов.
Как по годовым кольцам у дерева можно узнать, сколько лет оно росло, так по зубному цементу можно определить, сколько жило животное, в какой сезон умерло и испытывало ли при жизни стрессы.
И зубы «рассказали», что животных убивали в возрасте от одного года до двух лет — так же как и в современных кочевых сообществах. Более того, убивали овец древние люди тоже, как и современные животноводы-кочевники, поздней осенью или ранней весной.
«Жирную точку поставили результаты ДНК анализа. Нами были привлечены коллеги из нескольких лабораторий. Зубы были подвергнуты радиоуглеродному анализу», — отмечает сотрудник ИАЭТ.
Подтвердилась теория, которая перевернула представление о древней «экономике» в Центральной Азии. Раньше считалось, что люди там стали животноводами примерно четыре тысячи лет назад. Открытие ученых показало, что это произошло гораздо раньше — уже восемь тысяч лет назад по Ферганской долине бродили домашние овцы и козы.
Но, как и многие открытия в науке, ответ на один вопрос влечет другие. Теперь археологи хотят знать, как домашние животные попали в Ферганскую долину — это была контролируемая человеком миграция или местное население освоило новый тип ведения экономики? Ответы они попытаются получить при раскопках на территории южного Туркменистана.
ZloykoteОбычная закономерность при "стабильности", которой 21 год уже.
MuzykantПосмотрел бы я на отказавшихся у нас в провинции получать хотя бы 30т.р.в конверте.Опрос явно в зажравшемся...
Д. ВУкраина отреклась,для неё СССР империя зла и это позиция руководства "Украинское государство".
UynachalnicaЭто про каких россиян они? Москва не Россия! Хотя тут о хотелках, а не о рельных делах!