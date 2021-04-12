Житель Бурятии убил брата и спрятал тело в могиле

Мужчина в Бурятии во время пьяной ссоры убил собственного брата, и, испугавшись, увез его на кладбище и похоронил в чужой могиле, сообщило региональное СУ СК России.

В субботу из могилы на кладбище возле села Кижинга полицейские подняли тело 46-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что на теле мужчины много колото-резанных ран.

Спустя некоторое время сыщики задержали 44-летнего брат покойного. Оба мужчины работали на животноводческой стоянке, там же и жили. Брат на допросе сознался в убийстве.

Он объяснил, что в субботу утром был пьян и разругался с родственником. Ссора между родственниками переросла в драку. Пьяный мужчина схватил нож и стал бить им брата. От полученных повреждений потерпевший умер на месте.

Брат загрузил тело в багажник и отвез его на близлежащее кладбище, а там закопал в свежей могиле с недавним захоронением. Вернувшись, он стал угрожать расправой своей сожительнице, которая стала невольной свидетельницей преступления.

Но женщина, несмотря на опасность, позвонила в полицию и сообщила о происшествии. После этого обвиняемый убежал с фермы. В этот же день его нашли и задержали сотрудники уголовного розыска. СУ СК России по Бурятии возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.