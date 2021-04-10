Бухольц станцевала с мужем Дмитрием Щебетом на шоу «Танцы»

Участница шоу «Танцы» Юлиана Бухольц станцевала в очередном выпуске со своим мужем и победителем 3 сезона Дмитрием Щебетом.

Выпуск шоу «Танцы» на ТНТ вышел 10 апреля. На нем участники танцевали с хореографами и участниками других сезонов. Бухольц потребовалась поддержка мужа, поэтому они исполнили номер вместе.

Они рассказали, что познакомились уже после проекта, создали семью, у них родился ребенок. По словам Бухольц, они стараются не афишировать отношения. После танца с мужем Бухольц удалось остаться в проекте.

Юлиана Бухгольц — финалист первого сезона шоу «Танцы», она была в команде Егора Дружинина. В этом сезоне Дружинин не хотел брать ее в проект, так как она уже была в числе лидеров в прошлый сезон. Девушку взяла в проект хореограф Татьяна Денисова.

Дмитрий Щебет — победитель 3 сезона шоу «Танцы» на ТНТ в 2017 году. Он получил 3 миллиона рублей и звание лучшего танцовщика страны.