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Цены на телевизоры в России выросли на треть

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на телевизоры, которыми интересуются россияне, за год выросли на 29%, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс.Маркет».

В течение 2020 года средняя стоимость таких телевизоров составляла 31 749 рублей, а в первом квартале 2021 она достигла 37 763 рублей, сообщили «Российской газете» в «Яндекс.Маркете».

Аналитики отмечают, что в период с января 2020 по март 2021 года стоимость ЖК-панелей выросла в два раза. Причиной роста называют дефицит чипов для экранов — детали стоимостью в один доллар, которая отвечает за изображение в дисплее.

Рост цен на электронику стал общемировым трендом. В первую очередь, это связано с ростом цен на чипы. Из-за этого стоимость ноутбуков в 2020 году в России выросла на 31%. В первом квартале в 2021 года цены на них стабилизировались.

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Uynachalnica

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Иркут 69

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Pavel L.

45 за киловатт!!!!??? Это же какую траву курить нужно? За такое только расстрел публичный!
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