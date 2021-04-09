Цены на бензин будут сдерживать еще более 10 лет

Россия продолжит сдерживать рост стоимости топлива на уровне не выше инфляции до 2035 года, говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли, подготовленном Минэнерго РФ.

Все возможные сценарии развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране предполагают сохранение в России действующей системы ценообразования на моторные топлива, цитирует ТАСС документ.

Предполагается сохранение действующей налоговой и таможенно-тарифной политики, применение отрицательного акциза на нефть вплоть до 2035 года, а также сохранение текущего уровня субсидий и сохранение демпфирующего механизма в 2025-2035 годах. Также сохранят все повышающих коэффициентов к акцизу на нефть, включая дополнительные стимулы для увеличения вторичной переработки нефти.

По версии аналитиков, потребление автобензина в России будет изменяться в соответствии с основными мировыми тенденциями: повышение топливной эффективности двигателей, развитие электротранспорта и изменение предпочтений водителей в пользу общественного транспорта. Дизельное топливо будет все более востребовано с ростом грузоперевозок и развитием сельского хозяйства, а топочный мазут будет заменяться более экологичными видами топлива.