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Цены на бензин будут сдерживать еще более 10 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Россия продолжит сдерживать рост стоимости топлива на уровне не выше инфляции до 2035 года, говорится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли, подготовленном Минэнерго РФ.

Все возможные сценарии развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране предполагают сохранение в России действующей системы ценообразования на моторные топлива, цитирует ТАСС документ.

Предполагается сохранение действующей налоговой и таможенно-тарифной политики, применение отрицательного акциза на нефть вплоть до 2035 года, а также сохранение текущего уровня субсидий и сохранение демпфирующего механизма в 2025-2035 годах. Также сохранят все повышающих коэффициентов к акцизу на нефть, включая дополнительные стимулы для увеличения вторичной переработки нефти.

По версии аналитиков, потребление автобензина в России будет изменяться в соответствии с основными мировыми тенденциями: повышение топливной эффективности двигателей, развитие электротранспорта и изменение предпочтений водителей в пользу общественного транспорта. Дизельное топливо будет все более востребовано с ростом грузоперевозок и развитием сельского хозяйства, а топочный мазут будет заменяться более экологичными видами топлива.

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