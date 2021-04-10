S7 перечислила, куда поедут летом жители Новосибирска

Жители Новосибирска активно интересуют авиаперелетами на летние месяцы. Большая часть сибиряков собралась путешествовать внутри страны, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы авиакомпании S7.

Летом 2020 года из-за пандемии все рейсы за рубеж отменили, и россияне отправились путешествовать по стране. По данным ТурСтат, большинство туристов поехало на курорты Краснодарского края и в Крым. Летом 2021 года жители Новосибирска в большинстве случаев также выбрали внутренние направления.

«S7 Airlines отмечает наибольший спрос в летний период на перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск, Владивосток, Екатеринбург», — дополнила представитель пресс-службы.

За 2020 год вырос и интерес к сибирским курортам у жителей других регионов страны. По данным Tvil.ru , в число самых популярных курортов Сибири вошли Шерегеш, Байкальск, Яровое, Чемал, Листвянка, Манжерок и Белокуриха.