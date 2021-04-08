«Новые люди» помогут раскрасить детские поликлиники в Новосибирске

Сделать Новосибирск зеленым, приучить людей к разумному потреблению, бесплатно помочь школьникам при подготовке к ЕГЭ и превратить унылые серые здания в произведения искусства. Такими были инициативы финалистов федерального конкурса «Марафон идей».

Партия «Новые Люди» начала подводить в регионах итоги всероссийского конкурса «Марафон идей». Сбор заявок проходил в течение месяца — с 12 февраля по 12 марта. За это время организаторам отправили более 15 тысяч проектов со всей страны.

В Новосибирске подали заявки 172 участника. Количество небольшое, но качество представленных проектов — отличное, отметил координатор партии «Новые Люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев.

«Уровень проектов — высокий, уровень активистов — высокий. И мы надеемся, что дальше сможем сделать еще больше, поддержав людей, которые действительно хотят менять мир вокруг себя», — сказал он.

Фото: Алексей Рвачев © организаторы конкурса «Марафона идей»

Из 172 заявок жюри выбрало 10 финалистов. В среду, 7 апреля, определяли победителей. Перед жюри стояла сложная задача: на финишную прямую вышли лучшие из лучших.

Кто вышел в финал

Житель Новосибирска Александр Кухта представил проект по озеленению городских пустырей. Его идея — превратить скучные и страшные закоулки в комфортные места для прогулок и досуга.

Анна Сариджа считает, что Новосибирску необходима онлайн-площадка, где организаторы фестивалей и владельцы кафе, кофеен и небольших помещений смогут найти друг друга. Тогда все останутся в выигрыше: заведения получат приток новых людей, организаторы — помещение для проведения мероприятий.

Александр Фефелов предложил учить школьников в отдаленных районах созданию документальных и художественных фильмов. Денис Рабе — сам студент-педагог — готов с командой единомышленников бесплатно готовить детей из малообеспеченных семей к ЕГЭ и ОГЭ.

Наталья Лабузнова уже создала в своей квартире «приют» для вещей, ставших ненужными. Их она хранит в небольшой комнате и отдает тем, кто в них нуждается.

Но победителями стали только три проекта. Их авторам вручены сертификаты на 100 тысяч рублей для реализации идей.

Победители «Марафона идей»

Ольга Щербакова — инструктор по скандинавской ходьбе. По ее словам, многие считают, что этот вид активности нужен для тех, кому за 60 лет. И это большая ошибка. В Англии, например, скандинавскую ходьбу преподают в школах.

«Я бы хотела создать команду. Сейчас скандинавскую ходьбу не преподает только ленивый. А специалистов-инструкторов почти нет. Я готова обучить инструкторов, но нужно оборудование, чтобы дать им возможность работать», — объяснила она.

Второй победитель — Елена Коростелева. Она с единомышленниками уже создает в Советском районе Новосибирска детскую площадку, где смогут заниматься дети с ДЦП. А деньги нужны, чтобы поставить на площадке еще и карусели.

Третий победитель — Юлия Карпунина — тоже не новичок в реализации добрых намерений. Они с волонтерами занимаются реконструкцией фасадов детских поликлиник в области: на серых стенах художники и граффитисты рисуют картины.

Еще двоим участникам, которым требовалось на проекты 4 и 15 тысяч рублей, челны жюри решили помочь сразу, скинувшись для реализации добрых дел.

«Тот минимум, который мы можем сделать — это выделить небольшое количество средств для всех этих людей и проектов», — отметил Рвачев.

А самой необычной инициативой, подобной которой в России пока не было, стал проект жителя Новосибирска Михаила Рушенко. Он предложил сделать библиотеки местом для интеллектуального отдыха. Но для этого нужно, чтобы они работали не до 18.00, а на два-три часа больше. Члены жюри из партии «Новые люди» пообещали, что будут продвигать его идею на законодательном уровне.