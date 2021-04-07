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Объездная дорога вокруг Кемерова будет платной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дорога в обход Кемерова для транзитного транспорта будет платной, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития».

Стоимость строительства объездной дороги вокруг Кемерова оценивают в 43 миллиарда рублей. Федеральные власти выделят половину — 21,5 миллиарда. Вторая половина стоимости должна быть сформирована на основе государственно-частного партнерства. Проект планируют реализовать до 2024 года.

«Мы будем проводить открытый конкурс и привлекать участников — тех, кто хочет принять участие в финансировании этой дороги на вторые 50%. Естественно подразумевается, что эта дорога будет платной», — сказал Цивилев.

По словам губернатора, несмотря на то, что дорога будет платной, транзитному транспорту будет выгодно ездить именно по ней. Проезжая через город Кемерово, водители теряют много времени, а значит и денег.

Кемерово — единственный областной центр в России, через который проходит трасса Р-255 «Москва — Владивосток».

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Топ комментариев

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

ivanbak

Какое "собачье" дело этим пиндосам, что мы творим у себя.

Peperz

Какой только дичи не наслушаешься от "экспердов"

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
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