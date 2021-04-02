Сотрудников ГИБДД в Бурятии заподозрили в продаже водительских прав

Двух сотрудников ГИБДД в Бурятии задержали по подозрению во взятничестве. Они продавали водительские удостоверения людям, никогда не проходившим обучение, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в сотрудники Госавтоинспекции получили взятки от людей, которым нужны были права, но учиться и сдавать экзамены они не хотели. Работники ГИБДД за определенную сумму, оформили и выдали им водительские удостоверения.

В одном случае взятка получена через посредника, в другом — лично полицейским. Сейчас следователи возбудили уголовные дела по двум эпизодам получения взяток. Но сотрудники отдела собственной безопасности МВД Бурятии сообщили, что это могут быть не единственные эпизоды выдачи прав за деньги подозреваемыми.

Региональный СК предъявил им обвинения по статье 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Им грозит до семи лет лишения свободы.