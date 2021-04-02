Ветер с мокрым снегом обрушится на Иркутскую область в субботу

Первый выходной апреля в Иркутской области будут ветреными и снежными. Спасатели просят жителей быть острожными и предупреждают о возможных коммунальных авариях.

По информации гидрометцентра, в субботу утром и днем в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 17 метров в секунду. По области пройдет снег и мокрый снег.

Сотрудники областного ГУ МЧС просят жителей обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Мокрый снег и сильный ветер могут привести к обледенению проводов, их обрыву, и к коммунальным и бытовым авариям.

«Если вы увидели подобное — сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва», — сообщила пресс-служба ведомства.