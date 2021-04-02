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Украина обвинила Россию в «краже» Гоголя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Фёдор Антонович Моллер

«Российская пропаганда» присвоила украинского писателя Николая Гоголя, «принудительно записав в русские», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Русские всегда позиционировали Гоголя как российского писателя и "классика русской литературы". Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежке"», — написал Ткаченко в Telegram.

Он отметил, что россияне всегда рассматривали Гоголя в контексте отечественной литературы, так как он писал на русском языке. Министр указал также на то, что классик родился на Полтавщине.

«Николай Васильевич принадлежал к украинскому казацкого дворянского рода Гоголев-Яновских, предком которого считается гетман Правобережной Украины Остап Гоголь. Конечно, российская пропаганда через карманных "историков" этот факт подвергает сомнению. Потому что привыкла переписывать историю», — заявил он.

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Политика #Искусство #Мир
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