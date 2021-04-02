«Каста» усилила альбом «Чернила осьминога» Бастой, Дорном и Noize MC

Группа «Каста» выпустила делюкс-издание альбома «Чернила осьминога», усилив его фитами с другими рэперами и музыкантами.

В новом издании «Осьминога» с «Кастой» спели Alyona Alyona, Баста, Anacondaz, Noize MC, Иван Дорн, Монеточка, Брутто (Каспийский груз), Вадяра Блюз.

В делюкс-издании 15 песен исполнены только «Кастой», еще семь — перепетые треки с другими артистами. Например, к исполнению «Закипает чайник» присоединился Noize MC, Монеточка спела трек «Любой дурак».

«Чернила осьминога» — пятый студийный альбом группы «Каста», его релиз состоялся 11 декабря 2020 года. Делюкс-издание альбома вышло спустя четыре месяца, 1 апреля.