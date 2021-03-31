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Россияне рекордно закупились золотом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Розничный спрос на золото в 2020 году подскочил на 37% по сравнению с 2019 годом, следует из статистики российских продаж.

Так, с начала пандемии россияне скупили пять тонн золота, в 2019 году этот показатель был около 3,7 тонны, пишут «Известия» со ссылкой на директора по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяну Фиц.

Активнее всего золото скупали москвичи. Они приобрели более шести тысяч слитков общим весом 389 килограммов и стоимостью 1,89 миллиарда рублей. При этом речь идет именно о золоте, а не ювелирных изделиях.

Эксперт объяснила такую тенденцию рекордным повышением цены на драгоценный металл, обесцениванием национальной валюты и геополитической неопределенностью, возникшей на фоне пандемии коронавируса.

По оценке Фиц, повышенный спрос на золото сохранится в 2021 году. Сейчас актив торгуется по 1,6 тысячи долларов за тройскую унцию. По прогнозам аналитиков, в следующие два года его стоимость может достичь 3 тысяч долларов.

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