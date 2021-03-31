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Сибирские ученые ускорили размножение шмелей для опыления растений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Первое за Уралом производство ульев для размножения шмелей запущено в Новосибирске – ученые «обманули» биологические часы, чтобы насекомые быстрее размножались, сообщила в среду пресс-служба НГТУ.

Разработчики создали улей с условиями, максимально приближенными к природным, их цель – повысить экологичность овощей, фруктов и ягод с помощью опыления шмелями.

«Для аграриев в наших сибирских реалиях шмели нужны для опыления растений как в условиях теплиц с искусственным освещением, так и для открытого грунта», – рассказал исполнительный директор компании «БиоИнновация», выпускник вуза Виктор Анисимов.

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Условия в ульях позволяют «обмануть» биологические часы насекомых. В результате природный цикл размножения семьи шмелей сокращается с года до нескольких месяцев, с помощью этого можно корректировать развитие шмелей и получать максимальное количество здоровых особей.

На поддержание постоянных плюсовых температур в улье требуется больше энергозатрат, но, по оценке разработчиков, прибыль от повышения урожайности хорошо опыленных овощей и ягод перекроет расходы на отопление.

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Технологии #Наука #Промзона
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