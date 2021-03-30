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Песков рассказал о пристрастиях Путина в еде

Источник:
«Аргументы и факты»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин неприхотлив в еде, ест самые простые блюда, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью «Аргументам и фактам» у Пескова спросили, есть ли продукты, которые президент не переносит. «Я о таких не знаю. Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда. Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного», — сказал пресс-секретарь.

Журналисты издания вспомнили о необычном костюме, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, и спросили, следит ли глава государства за модой.

«Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу. Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится», — уточнил Песков.

Он добавил, что своего модельера у Путина нет, «у него минимальное внимание к моде».

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Политика #Россия #Еда
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Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

an3todic31

самое крепкое в америке это её маразм

Иркут 69

Хабибообразные... Темперамент, вах такой
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