Песков рассказал о пристрастиях Путина в еде

Президент России Владимир Путин неприхотлив в еде, ест самые простые блюда, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью «Аргументам и фактам» у Пескова спросили, есть ли продукты, которые президент не переносит. «Я о таких не знаю. Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда. Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного», — сказал пресс-секретарь.

Журналисты издания вспомнили о необычном костюме, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, и спросили, следит ли глава государства за модой.

«Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу. Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится», — уточнил Песков.

Он добавил, что своего модельера у Путина нет, «у него минимальное внимание к моде».