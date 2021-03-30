Наноалмазы смогут доставлять лекарства в организм человека

Красноярские ученые вместе с южнокорейскими модифицировали наноалмазы — носители лекарственных препаратов, чтобы продлить время выхода и терапевтического действия лекарств, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Детонационные наноалмазы биосовместимы и низкотоксичны для клеток живых организмов, они способны связывать на своей поверхности разные вещества, в том числе лекарственные. Коллектив исследователей из Южной Кореи и России, в состав которого вошли биофизики Красноярского научного центра СО РАН, изменил поверхность наноалмазов, чтобы улучшить их свойства.

В экспериментах были использованы препараты метилпреднизолон и дексаметазон. Они широко применяются для лечения многих заболеваний, включая ревматические, кожные, аллергии, астму и хронические обструктивные заболевания легких. Сначала ученые помещали наноалмазы в растворы препаратов для их адсорбции, а затем контролировали, как носители будут высвобождать связавшиеся с ними лекарства.

«Способность модифицированных наноалмазов удерживать лекарственные вещества увеличилась более чем в полтора раза. При этом возросла и сила связывания наночастиц с адсорбируемыми веществами, что обеспечило более длительное их высвобождение», — рассказал заведующий лабораторией нанобиотехнологии и биолюминесценции Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Владимир Бондарь.

Так, наноалмазы без модификации за девять часов отдают более 80% связанного лекарства, а после модификации за тоже время лишь 50%.