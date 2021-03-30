НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Наноалмазы смогут доставлять лекарства в организм человека

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярские ученые вместе с южнокорейскими модифицировали наноалмазы — носители лекарственных препаратов, чтобы продлить время выхода и терапевтического действия лекарств, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Детонационные наноалмазы биосовместимы и низкотоксичны для клеток живых организмов, они способны связывать на своей поверхности разные вещества, в том числе лекарственные. Коллектив исследователей из Южной Кореи и России, в состав которого вошли биофизики Красноярского научного центра СО РАН, изменил поверхность наноалмазов, чтобы улучшить их свойства.

В экспериментах были использованы препараты метилпреднизолон и дексаметазон. Они широко применяются для лечения многих заболеваний, включая ревматические, кожные, аллергии, астму и хронические обструктивные заболевания легких. Сначала ученые помещали наноалмазы в растворы препаратов для их адсорбции, а затем контролировали, как носители будут высвобождать связавшиеся с ними лекарства.

«Способность модифицированных наноалмазов удерживать лекарственные вещества увеличилась более чем в полтора раза. При этом возросла и сила связывания наночастиц с адсорбируемыми веществами, что обеспечило более длительное их высвобождение», — рассказал заведующий лабораторией нанобиотехнологии и биолюминесценции Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Владимир Бондарь.

Так, наноалмазы без модификации за девять часов отдают более 80% связанного лекарства, а после модификации за тоже время лишь 50%.

Еще по теме
Россия сфокусируется на технологиях получения водорода
Зародыш колоссальной черной дыры нашли в созвездии Журавля
Ультразвук поможет читать мысли
Морозостойкий мазут из старых покрышек научились делать в Томске
смотреть все
Красноярск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Суд признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год
Жена мэра Томска призналась в применении насилия к полицейскому
Отшельница Агафья Лыкова ввела новшество против медведей
Вьючные лошади пройдут на параде Победы в Туве
Самое популярное
Навальный пожаловался на пытки бессонницей
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с КамАЗом под Новосибирском
Выступление трио из Томска «Нам можно» покажут на «Comedy Баттл»
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы
Песков выразил неприятие к мировоззрению Навального
Власти продлили заморозку цен на сахар и подсолнечное масло
Врач дал проверенный рецепт от лени
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Как можно увольнять подобных топ-менаджеров, только на повышение. Срочно назначить главным, над главой...

nifnif

даж если и на камеру снимали бы могли спокойно витаминчиков с глюкозой кольнуть, говорю ж веры словам...

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

nifnif

может вакцину и не ставил, доказательств слов нету, а верить вождю уже не комильфо после всех своих обещаний,...
Sibnet.Ru