Свадебный кортеж пронесся по Иркутску со стрельбой

Свадебный кортеж в пятницу со стрельбой пронесся по дорогам Иркутска, нарушая правила дорожного движения. Стрелявшего нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В пятницу свадебный кортеж устроил переполох на улице Советской. Машины двигались с нарушением правил дорожного движения, а один из участников праздничной поездки вытащил пистолет и стал стрелять в воздух. При этом стрелявший снял бесчинства на видео и выложил в соцсети.

Полицейские, увидевшие видео в соцсетях, нашли нарушителей. Выяснилось, что семь водителей нарушали правила и в их отношении уже составили 17 протоколов, в том числе за управление авто без водительского удостоверения, отсутствие полисов ОСАГО, тонировку и другие нарушения.

В отдел доставили и 26-летнего автора трансляции, стрелявшего в воздух. Он не стал ничего отрицать и извинился перед иркутянами «за беспокойство и беспорядок».

Полицейские изъяли у него охолощенный пистолет и составили административные протоколы. Нарушителю спокойствия придется ответить за стрельбу в населенном пункте и хулиганство.