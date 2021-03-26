Иосиф Третий: как танк-неудачник стал звездой парадов

Государственный комитет обороны в конце марта 1945 года принял на вооружение танк ИС-3 («Иосиф Сталин»). Его часто называют «танком Победы», но ИС-3 не принимал участие в боях Великой Отечественной. Машина стяжала славу на парадах и пьедесталах. Это был не самый удачный, но самый эффектный танк Советского Союза.

«Русские превзошли всех — оглушительно скрежеща гусеницами по бетону шоссе мимо трибуны проследовали гигантские танки "Иосиф Сталин". По сравнению с ними на улице как бы все уменьшилось в размерах. Держа строй, танки проехали мимо, жерла их мощных пушек дырявили небо», — так английский генерал Фрэнк Хаули описал участие ИС-3 в параде союзников, приуроченном к окончанию Второй мировой войны.

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Советское командование тщательно подготовилось к тому параду, прошедшему в Берлине 7 сентября 1945 года. Оно хотело удивить союзников и сделало это. Вслед за американской колонной, состоявшей из легких танков М24 Chaffee и 16 бронеавтомобилей M8 Greyhound, на шоссе выкатились настоящие монстры.

Есть легенда, что офицер из свиты американского генерала Джорджа Паттона тогда вздрогнул от испуга. Его пришлось приободрить словами: «Успокойся, они за нас!».

Парад завершали 52 новейших ИС-3 из состава 2-й гвардейской танковой армии. Они двигались по три танка в ряд, заняв почти все пространство. Союзников поразили не только размеры машин, но и их футуристичная обтекаемая форма.

«Кировец-1»

Разработка ИС-3 началась летом 1944 года после тщательного изучения опыта боев и особенностей применения немецких «Тигров» и «Пантер». Новый советский танк должен был стать развитием своего предшественника — ИС-2.

Работы под индексом «Кировец-1» начались сразу в двух КБ: Челябинского Кировского завода и опытного завода №100. В итоге было принято неожиданное решение совместить два проекта: башню взяли от одного, а корпус от другого.

В феврале 1945 года изготовили первую партию танков. Они сразу же были направлены на госиспытания. За ними следил маршал танковых войск СССР Павел Ротмистров. В итоге он вынес вердикт: «Вот такая машина нужна армии!». В серию ИС-3 пошел в мае, и участия в Великой Отечественной принять не успел.

«Щучий нос»

Ключевым отличием танка стала конструкция бронезащиты. ИС-3 выделялся предельно обтекаемыми обводами корпуса и башни. В этом отношении машина определила будущее. «Приплюснутая» форма станет отличительной особенностью советской танкостроительной школы.

Дело в том, что рациональные углы наклона брони, как их называют инженеры, резко увеличивают защищенность танка. При попадании в нее снаряды рикошетят. Впоследствии выяснилось, что обтекаемая форма увеличивает и стойкость к ударной волне ядерного взрыва.

Наклон броневых листов на ИС-3 довели до максимально возможного. Плиты лобовой брони располагались так, что образовывалась конусообразная, вытянутая вперед носовая часть, получившая название «щучий нос».

Основное вооружение танк сохранил от ИС-2. 122-миллиметровая пушка Д-25Т отличалась большой мощностью, но у нее было два больших недостатка. Низкая скорострельность — всего 2-3 выстрела в минуты. И маленький боекомплект — 28 снарядов.

Во многом ИС-3 был продуктом военного времени, когда техника создавалась в максимально короткие сроки и ее попросту не успевали доводить до ума. Поэтому танк сняли с серийного производства уже в середине 1946 года.

Всего было построено, по разным данным, от тысячи до двух тысяч единиц. Они состояли на вооружении тяжелых танкосамоходных полков и несколько раз модернизировались.

«Иосиф Сталин» в бою

Боевое крещение ИС-3 прошел во время подавления советскими войсками Венгерского восстания в 1956 году. Тогда восставшим удалось уничтожить несколько тяжелых машин.

В реальных боях эти танки впервые применила египетская армия в ходе Шестидневной войны с Израилем в 1967 году. СССР поставил Египту порядка 100 машин. Больших успехов они не достигли.

Плохообученные египетские экипажи не имели шансов в маневренном бою против хорошо подготовленных израильских танкистов на современной технике. Часть тяжелых советских машин была попросту брошена при отступлении, и они какое-то время служили в Армии обороны Израиля.

Во второй раз отметился ИС-3 во время боевых действий на востоке Украины в 2014 году. Донецкие ополченцы привели в рабочее состояние танк, стоявший на пьедестале в поселке Константиновка. Из пушки, правда, из-за отсутствия снарядов пострелять не удалось. Но на него поставили два крупнокалиберных пулемета.

Судьба этой машины тоже печальна. При отступлении ополченцев ее захватили украинские силовики. Танк поставили на прикол в Киеве возле Национального военно-исторического музея.

ИС-3 вообще больше прославился как памятник. За грозный силуэт его любили устанавливать на многочисленных пьедесталах, до сих пор разбросанных по всей стране. А парад союзников 7 сентября 1945 года стал не только его премьерой, но и лебединой песней.