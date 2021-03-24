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Резкую смену байкальской погоды показали на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Погода на Байкале меняется непредсказуемо — погожий денек в считанные минуты превращается в опасный снежный буран. Капризы байкальской погоды продемонстрировали на фото сотрудники ФГУП «Заповедное Подлеморье» в Бурятии.

В Бурятии резко континентальный климат, а на Байкале погода меняется еще более непредсказуемо и быстро. «На снимках, сделанных на территории Забайкальского национального парка, наглядно можно посмотреть получасовую разницу», — написали сотрудники заповедника на странице в Facebook.

На фото видно, как выехавшие на Байкал автомобилисты разместились на льду, установили палатки. На первом снимке — ясное небо и прекрасная видимость. Но налетевший ветер за несколько минут поднял снег, и через полчаса на месте, где остановились люди, видимость стала почти нулевой.

Фото: © ФГУП «Заповедное Подлеморье»

«Отправляясь на рыбалку, в путешествие по льду Байкала будьте осторожны и внимательны», — предупредили сотрудники заповедника. Правда, когда они писали несколько предложений и выкладывали пост, погода «передумала» и вновь изменилась, устроив весеннюю капель.

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Топ комментариев

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц

corrector

Оо! Сделано в Медузе !. Зачем они достали результаты исследований первоначальных, где людям...
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