Резкую смену байкальской погоды показали на фото

Погода на Байкале меняется непредсказуемо — погожий денек в считанные минуты превращается в опасный снежный буран. Капризы байкальской погоды продемонстрировали на фото сотрудники ФГУП «Заповедное Подлеморье» в Бурятии.

В Бурятии резко континентальный климат, а на Байкале погода меняется еще более непредсказуемо и быстро. «На снимках, сделанных на территории Забайкальского национального парка, наглядно можно посмотреть получасовую разницу», — написали сотрудники заповедника на странице в Facebook.

На фото видно, как выехавшие на Байкал автомобилисты разместились на льду, установили палатки. На первом снимке — ясное небо и прекрасная видимость. Но налетевший ветер за несколько минут поднял снег, и через полчаса на месте, где остановились люди, видимость стала почти нулевой.

«Отправляясь на рыбалку, в путешествие по льду Байкала будьте осторожны и внимательны», — предупредили сотрудники заповедника. Правда, когда они писали несколько предложений и выкладывали пост, погода «передумала» и вновь изменилась, устроив весеннюю капель.