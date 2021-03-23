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Иностранец назвал жизнь до марафона на Байкале пустой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Спортсмен из Нидерландов после марафона на зимнем Байкале поделился впечатлениями от бега по ледяной пустоши и признался, что его жизнь до этого испытания была пустой.

Байкальский ледовый марафон прошел 28 февраля. Участникам нужно было пробежать 42 километра с одно берега озера на другой. Только часть из них пришла к финишу, остальные сошли с дистанции.

Одним из участников был гражданин Нидерландов. Организаторы марафона предупреждали участников, с чем им придется столкнуться на ледяной пустоши озера. Одно из препятствии — байкальский ветер Хиус. Резкий и пронзительный, способный обморозить даже при минус 10 градусах, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание de Volkskrant.

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Испытанием для жителя Голландии стал сам лед Байкала — неровный, с выпуклостями, ямами и трещинами. Испугал его и «пушечный выстрел». Но спортсмен вовремя вспомнил, что это трескается лед из-за перепадов давления или несильных землетрясений, но это не опасно для бегунов.

К финишу, по словам голландца, пришли не все. Так, спортсмен из Японии упал и сломал колено. Другие сошли с дистанции по иным причинам — лед, снежная завеса, поднявшаяся из-за холодного ветра, и мороз не оставили кому-то шансов дойти до финиша. Голландец дошел.

«Через пять минут я лежал в небольшом отапливаемом холле. Растаявшие куски льда соскальзывают с моих бровей. Потом медленно осознаю, какой пустой была моя жизнь до Байкальского ледового марафона», — резюмировал он.

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