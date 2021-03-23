Привитые вакциной «Вектора» потребовали проверку ее эффективности

Участники клинического исследования «ЭпиВакКороны» опубликовали открытое письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с призывом организовать независимое от Роспотребнадзора исследование вакцины, сообщается в письме.

Участники сообщили, что проверили в независимой лаборатории выработку антител после прививок.

«120 участников III фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30% антитела обнаружены не были (для участников клинических исследований сделана поправка на плацебо). Таким образом, как минимум треть вакцинированных точно не защищена», — отмечается в письме.

Также по словам участников, у привитых не вырабатываются нейтрализующие антитела, а также якобы есть люди, которые заболели коронавирусом после прививки «ЭпиВакКороной», таких 18 человек. Авторы письма просят Минздрав провести независимую проверку эффективности векторовской вакцины.

«На доклинике вакцина работает, она работает и на клинике. При просмотре рентгеновских снимков видно: тут есть пневмония, тут нет пневмонии; в группе непривитых животных вес теряют, болеют ковидом; вакцинированные животные не болеют, не теряют вес... Вакцина действительно безопасна и эффективна — на основании доклинических исследований можно сделать такой вывод», — сказал в интервью «Медузе» разработчик вакцины Александр Рыжиков.