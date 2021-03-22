Продолжение сериала «Папик» выйдет на СТС

Второй сезон комедийного сериала «Папик», первые серии которого в прошлом году посмотрели 68 миллионов российских телезрителей, выйдет на СТС 5 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба телеканала.

В продолжении истории актер на пенсии Александр Меркулов (Станислав Боклан) снова пытается начать новую жизнь. Только теперь не со смены имиджа, а с выхода из тюрьмы. Ведь дольче вита в чужом особняке с гламурной охотницей за «папиками» Лизой (Дарья Петрожицкая) обернулась заключением в камере.

Тем временем Лиза после удачного выступления в телешоу попадает в поп-группу и уезжает в первое турне. Хотя главных героев и развела судьба, они продолжают спасать друг друга в самых сложных ситуациях.

В новом сезоне экранной подруге Станислава, Дарье Петрожицкой, предстоит выступать перед публикой. Актриса давно занимается музыкой, участвовала в украинских версиях шоу «Голос» и «Танцы со звездами» и планирует выпустить альбом.

Съёмки второго сезона проходили в Киеве, Киевской области и Одессе. В кадр попали Алешковские пески, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, одесские порт, пионерский лагерь и легендарная гостиница «Пассаж».

Премьера второго сезона сериала «Папик» состоится в 19.00 5 апреля на канале СТС.