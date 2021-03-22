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Суд начал рассмотрение дела «тулунского маньяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Иркутский областной суд в понедельник начал рассмотрение дела «тулунского маньяка», обвиняемого в серии изнасилований и убийствах, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы суда.

Суд приступил к рассмотрению дела жителя Тулуна, обвиняемого в 27 изнасилованиях и двух убийствах. Материал уголовного дела составляют 116 томов. Заседание проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, серийный преступник орудовал в городе Тулуне с 1992 по 2019 годы. Он всегда действовал по одной схеме — угрожал женщинам ножом, заводил в безлюдные места и насиловал.

Выйти на след преступника оперативникам и следователям удалось в январе 2019 года. Внешность одного из жителей города подходила под описание подозреваемого. Тогда у мужчины взяли на анализ генетический материал, и его результаты совпали с профилем неизвестного, насиловавшего и убивавшего женщин.

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Топ комментариев

slavaynin

гиппер звук уже,выкинь эту методичку.Буревестник в помощь.

pepelmetal

Крым российский, при чём тут граждане нэньки?

pepelmetal

Тебя его пирамидки облучили что-ли ?

Disobedient

Не не не лучшими друзьями мы уже были.))) И вообще выкинете все эти идеи о новой перезагрузке. А то...
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