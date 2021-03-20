NASA запустит интернет на Луне

NASA создадут интернет на Луне, для этого используют уникальную технологию, поскольку данные предстоит передавать с задержкой с быстро летящих объектов.

Также связь с космическими объектами будет подвергаться всевозможным помехам, что наложит свои требования на протоколы и стандарты. Скорее всего, технология получит наименование LunaNet.

В основу лунной сети связи положат протоколы устойчивых к сбоям сетей (DTN). Такие протоколы опираются на механизмы промежуточного хранения вместе с автоматической повторной передачей.

В будущей сети LunaNet значительную роль будут играть релейные станции по ретрансляции сигнала. Например, без спутников ретрансляции невозможно поддерживать связь с обратной стороной Луны.

Первым проектом по испытанию на Луне связи по типу сотовой станет реализация разработки компании Nokia, которая сейчас проходит испытания в горах Испании. На первом этапе связь будет работать на расстоянии до нескольких километров.