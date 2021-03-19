Продолжение Half-Life выпустили российские разработчики

Российская команда энтузиастов HECU Collective выпустили первую главу ремейка дополнения Half-Life: Blue Shift. Проект уже доступен в мастерской Steam.

Первая глава играет роль демоверсии, благодаря которой авторы намерены собрать обратные отзывы игроков. Разработчики также опубликовали часть саундтрека, разработанного композитором Асланом Ахметовым.

HECU Collective намерена выпускать ремейк по главам по мере завершения их разработки. Если игрокам понравится первая глава, авторы продолжат работу над ремейком, в котором обещают новые механики и обновленный дизайн локаций.

Оригинальная Half-Life: Blus Shift вышла в 2001 году, став вторым дополнением для культового экшена Half-Life. В Blue Shift произошедшие в Half-Life события показаны с точки зрения охранника Барни Калхауна.