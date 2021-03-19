Пробуждение медведицы Маши в Омской области сняли на видео

Медведица Маша проснулась в Большереченском зоопарке в Омской области. Момент пробуждения сняли на видео и выложили на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«Машуня, ты выспалась?» — обратилась к медведице сотрудница зоопарка. Животное после спячки выглядит хмурым и неохотно отзывается на оклики людей.

Государственный Большереченский зоопарк — единственный в России сельский зоопарк. Он находиться в пойме речки Большая, за 200 км от областного центра. Несмотря на удаленность от областного центра более 100 тысяч человек посещают его каждый год.

В зоопарке живет более 2 тысяч животных. Здесь можно увидеть енотов и сурикатов, макак и мартышек, оленей и маралов, верблюдов, лошадей, яков, медведей, тигров и леопардов.