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Суд отменил решение о росте тарифов на вывоз мусора в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Арбитражный суд Москвы признал незаконным повышение на 40% тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, сообщается на сайте суда.

Департамент по тарифам Новосибирской области выпустил приказ об установлении для единого регионального оператора — «Экологии-Новосибирск» тарифа на вывоз мусора с 1 ноября до 31 декабря в размере 420,29 рубля за кубометр (до этого было 301,92 рубля). 

Рост составил около 40% или 23, 47 рубля с человека. Повысить тариф властям пришлось из-за указаний Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

«Департамент по тарифам Новосибирской области выиграл судебный процесс в московском арбитражном суде против ФАС России о совершенно необоснованном повышении единого тарифа для регионального оператора ООО "Экология-Новосибирск", которое произошло после решения ФАС России», — написал в соцсетях комитет по тарифам областного совета депутатов Вадим Агеенко.

Пока решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. После этого станет известно, снизится ли после этого тариф на вывоз мусора.

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