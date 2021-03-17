Суд отменил решение о росте тарифов на вывоз мусора в Новосибирске

Арбитражный суд Москвы признал незаконным повышение на 40% тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, сообщается на сайте суда.

Департамент по тарифам Новосибирской области выпустил приказ об установлении для единого регионального оператора — «Экологии-Новосибирск» тарифа на вывоз мусора с 1 ноября до 31 декабря в размере 420,29 рубля за кубометр (до этого было 301,92 рубля).

Рост составил около 40% или 23, 47 рубля с человека. Повысить тариф властям пришлось из-за указаний Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

«Департамент по тарифам Новосибирской области выиграл судебный процесс в московском арбитражном суде против ФАС России о совершенно необоснованном повышении единого тарифа для регионального оператора ООО "Экология-Новосибирск", которое произошло после решения ФАС России», — написал в соцсетях комитет по тарифам областного совета депутатов Вадим Агеенко.

Пока решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. После этого станет известно, снизится ли после этого тариф на вывоз мусора.