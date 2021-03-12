НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Водитель в Иркутске провез полицейского на капоте. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Фото: © кадр из видео

Сотрудник полиции в Иркутске попытался остановить машину, в которой находился подозреваемый в краже мужчина. Но водитель не остановился, сбил инспектора и провез его на капоте авто, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска отдела в Иркутске разыскали местного жителя, возможно причастного к краже дорого устройства. В момент задержания, 39-летний, ранее неоднократно судимый мужчина решил скрыться.

Находясь за рулем автомобиля, иркутянин совершил наезд на одного из полицейских, и, с оказавшимся на капоте сотрудником, продолжил движение.

Оперативник был вынужден держаться за кузов машины, постоянно требуя остановиться. Когда перед перекрестком транспортное средство снизило скорость, оперуполномоченный спрыгнул и, остановив проезжающее мимо авто, продолжил преследование злоумышленника.

Спустя несколько минут, в одном из дворов, иномарку подозреваемого удалось заблокировать. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти).

Еще по теме
Следователи проверят возможное отравление школьников в Барнауле
Зажатый автоматическими воротами мальчик попал в реанимацию в Томске
Сосулька травмировала ребенка в Омске
Глыба снега и льда с балкона убила женщину в Новосибирске
смотреть все
Иркутск #Происшествия
О самом главном
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Картина дня
Минтруд призвал ограничить пособия «подозрительно бедным»
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
Источник раскрыл преимущества российских «Мистралей»
Подробности
•
Поступление-2021: новые правила приема в вузы
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водитель в Иркутске провез полицейского на капоте. ВИДЕО
Сибирь 12.03.2021 15:16
Директор турбазы Алтая в суде ответит за гибель семьи с детьми
Сибирь 12.03.2021 14:19
Двадцатиградусные морозы вернутся в Новосибирск
Сибирь 12.03.2021 14:10
Новые дороги построят между секторами в Шерегеше
Сибирь 12.03.2021 14:09
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4884
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4673
Организаторы Евровидения назвали Манижу «тройной угрозой»
3651
Зеленский нанес «сильный удар» по России
3479
Обсуждение (0)
Картина дня
Минтруд призвал ограничить пособия «подозрительно бедным»
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
Источник раскрыл преимущества российских «Мистралей»
Отношения
Прощеное воскресенье: как просить и принимать извинения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Иркут 69

Опять дежурные стрелки на "мировой кризис"... Ничего нового. Цены на продовольственную линейку выросли...

Иркут 69

Мир праху его. Сколько людей в мире, благодаря его таланту, приобщились к музыке... 👆

karuto

А потом миллион человек расстреляют, а миллион загоняет в концлагеря, после чего полуостров можно будет...

turan601

Само страшное даже ни то что в нищете живем, а то что пару поколений потеряно(отупление,обыдление,спаивание)...
Sibnet.Ru