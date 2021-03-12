Водитель в Иркутске провез полицейского на капоте. ВИДЕО

Сотрудник полиции в Иркутске попытался остановить машину, в которой находился подозреваемый в краже мужчина. Но водитель не остановился, сбил инспектора и провез его на капоте авто, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники уголовного розыска отдела в Иркутске разыскали местного жителя, возможно причастного к краже дорого устройства. В момент задержания, 39-летний, ранее неоднократно судимый мужчина решил скрыться.

Находясь за рулем автомобиля, иркутянин совершил наезд на одного из полицейских, и, с оказавшимся на капоте сотрудником, продолжил движение.

Оперативник был вынужден держаться за кузов машины, постоянно требуя остановиться. Когда перед перекрестком транспортное средство снизило скорость, оперуполномоченный спрыгнул и, остановив проезжающее мимо авто, продолжил преследование злоумышленника.

Спустя несколько минут, в одном из дворов, иномарку подозреваемого удалось заблокировать. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти).