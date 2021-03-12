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Сибирячка представит Россию на конкурсе «Мисс экология мира». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Блондинка из Красноярска Кристина Шенкнехт представит Россию на конкурсе «Мисс экология мира», который пройдет с 18 марта по 6 апреля в Египте, сообщает Академия международных конкурсов красоты.

Цель конкурса «Мисс экология мира» — рассказать о важности сохранения планеты, показать, как надо жить экологично. В нем представлены участницы из стран со всего мира — Палестина, Южная Корея, Япония, Албания, Аргентина, США, Южная Африка и другие.

Кристине Шенкнехт 23 года, ее рост 173 сантиметра. Она работает профессиональной моделью в Европе и Азии. Увлекается спортом, музыкой, путешествиями. 

Девушка уже участвовала в трех крупных международных конкурсах — «Посланница Красоты», «Мисс Туризм Мира» и "Мировая Королева Красоты». В последнем конкурсе девушка получила титул третьей вице мисс.

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