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Паталогоанатомам в Новосибирске предложили самые высокие зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сервис «Зарплата.ру» выяснил, какие врачи в Новосибирске получают больше других – это оказались анестезиологи и паталогоанатомы.

Исследовательский центр сервиса изучил, какие вакансии были наиболее востребованы в первые три месяца 2021 года. Чаще всего искали врачей различного профиля. В Новосибирске открыто более 1,2 тысячи врачебных вакансий.

«Новосибирские медучреждения, переформатированные в ковидные госпитали, ищут целый ряд специалистов: одновременно нужны пульмонологи, акушеры-гинекологи, неврологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, которым готовы платить до 160 тысяч рублей, а врач-паталогоанатом может рассчитывать на еще больший доход», – говорится в сообщении.

Еще одно государственное медучреждение, где не нужно взаимодействовать с больными коронавирусом, ищет анастезиолога-реаниматолога с зарплатой от 150 тысяч рублей без опыта работы.

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