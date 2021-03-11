Паталогоанатомам в Новосибирске предложили самые высокие зарплаты

Сервис «Зарплата.ру» выяснил, какие врачи в Новосибирске получают больше других – это оказались анестезиологи и паталогоанатомы.

Исследовательский центр сервиса изучил, какие вакансии были наиболее востребованы в первые три месяца 2021 года. Чаще всего искали врачей различного профиля. В Новосибирске открыто более 1,2 тысячи врачебных вакансий.

«Новосибирские медучреждения, переформатированные в ковидные госпитали, ищут целый ряд специалистов: одновременно нужны пульмонологи, акушеры-гинекологи, неврологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, которым готовы платить до 160 тысяч рублей, а врач-паталогоанатом может рассчитывать на еще больший доход», – говорится в сообщении.

Еще одно государственное медучреждение, где не нужно взаимодействовать с больными коронавирусом, ищет анастезиолога-реаниматолога с зарплатой от 150 тысяч рублей без опыта работы.