Иркутские ученые создадут безопасный одноразовый стаканчик

Ученые Иркутского госуниверситета (ИГУ) приступили к созданию биополимерного пластика, который в перспективе сможет заменить синтетический и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, сообщила пресс-служба правительства региона.

Директор научного института Максим Тимофеев сообщил губернатору Иркутской области Игорю Кобезву о новом направлении работы. В этом году в НИИ приступили к созданию биополимерного пластика, который призван заменить синтетический.

В отличие от последнего биопластик не загрязняет окружающую среду, а служит пищей для микроорганизмов и удобрением для растений. Уже получены первые образцы такого материала, и до конца года ученые планируют изготовить первый экологически безопасный стаканчик из биопластика.

«Ученые НИИ биологии ИГУ работают над решением экологических проблем, оставленным нам в наследство. Нам нужно исправить ошибки прошлой жизнедеятельности человека на Байкале», — сказал Кобзев.