НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Иркутские ученые создадут безопасный одноразовый стаканчик

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Фото: © nastya_gepp / Pixabay License

Ученые Иркутского госуниверситета (ИГУ) приступили к созданию биополимерного пластика, который в перспективе сможет заменить синтетический и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, сообщила пресс-служба правительства региона.

Директор научного института Максим Тимофеев сообщил губернатору Иркутской области Игорю Кобезву о новом направлении работы. В этом году в НИИ приступили к созданию биополимерного пластика, который призван заменить синтетический.

В отличие от последнего биопластик не загрязняет окружающую среду, а служит пищей для микроорганизмов и удобрением для растений. Уже получены первые образцы такого материала, и до конца года ученые планируют изготовить первый экологически безопасный стаканчик из биопластика.

«Ученые НИИ биологии ИГУ работают над решением экологических проблем, оставленным нам в наследство. Нам нужно исправить ошибки прошлой жизнедеятельности человека на Байкале», — сказал Кобзев.

Еще по теме
Биоимплант без отторжения организмом создадут в НИИТО
Ожидание боли оказалось страшнее самой боли
Подсознание оказалось хорошим детектором лжи
Новую элементарную частицу открыли российские ученые
смотреть все
Иркутск #Наука
О самом главном
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Картина дня
Путин пообещал не удерживать россиян от поездок за рубеж
Бои возобновились в Донбассе
Депутаты предложили штрафы до 50 тысяч за высадку детей-зайцев
Twitter ответил на «первичное замедление» Роскомнадзора
Подробности
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бродячая собака напала на ребенка в Новосибирске
Сибирь 11.03.2021 11:31
Иркутян привьют от коронавируса в поезде
Сибирь 11.03.2021 11:29
Иркутские ученые создадут безопасный одноразовый стаканчик
Сибирь 11.03.2021 11:12
Сибирячка в эфире «Первого» призналась в избиении и спаивании детей
Сибирь 11.03.2021 11:04
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4668
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4454
Депутат Госдумы анонсировал новое повышение пенсионного возраста
3433
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
3171
Обсуждение (0)
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
Sibnet.Ru