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Канал Hollywood HD появился в Wink и Интерактивном ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Телеканал Hollywood HD появился со среды на 111 кнопке в Интерактивном ТВ, Интерактивном ТВ 2.0. и Wink. Он доступен в пакетах: «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Трансформер», «Максимум», «Премиум».

Hollywood HD предлагает своим зрителям только премиальный контент в формате высокой четкости от ведущих киностудий: MGM, Sony Pictures, Warner Bros., Lionsgate, Paramount. Команда редакторов канала ориентируется на высокий рейтинг, широкую аудиторию и подбирает лучшие фильмы, которые уже завоевали признание зрителей, а также новинки последних лет.

Канал создан таким образом, чтобы зритель включивший канал в любое время суток мог с удовольствием отдохнуть, просматривая качественное голливудское кино.

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