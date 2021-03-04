Канал Hollywood HD появился в Wink и Интерактивном ТВ

Телеканал Hollywood HD появился со среды на 111 кнопке в Интерактивном ТВ, Интерактивном ТВ 2.0. и Wink. Он доступен в пакетах: «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Трансформер», «Максимум», «Премиум».

Hollywood HD предлагает своим зрителям только премиальный контент в формате высокой четкости от ведущих киностудий: MGM, Sony Pictures, Warner Bros., Lionsgate, Paramount. Команда редакторов канала ориентируется на высокий рейтинг, широкую аудиторию и подбирает лучшие фильмы, которые уже завоевали признание зрителей, а также новинки последних лет.

Канал создан таким образом, чтобы зритель включивший канал в любое время суток мог с удовольствием отдохнуть, просматривая качественное голливудское кино.