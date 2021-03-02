Весенние аномалии принесут в Сибирь ЧС и паводки

Ученые прогнозируют, что весна в Сибири пройдет с рядом чрезвычайных ситуаций, в том числе с паводками и подтоплениями, сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института ГО ЧС МСЧ России.

В ближайшее время на территории Забайкалья ожидается возникновении чрезвычайных ситуаций — могут быть нарушены системы жизнеобеспечения населенных пунктов в регионе. Источники ЧС — сильный снег, мокрый снег, сильный ветер, гололедица, метели, сообщил замначальника института Владимир Мошков.

Риск подтопления жилых домов весной в пониженных участках местности прогнозируется для республик Бурятии и Тывы. В Сибирском федеральном округе вероятных подтоплений ждут в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях. Этому поспособствуют обильные снегопады.

Так, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномальные снегопады ожидаются в начале весны в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Также избыток осадков спрогнозировали для Бурятии, юга Иркутской области и запада Забайкальского края.