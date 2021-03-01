Три дня на женский праздник: как отдыхаем в марте 2021 года

Трехдневные выходные ждут жителей России в марте 2021 года в связи с празднованием Международного женского дня — с 6 по 8 марта.

Первая рабочая неделя марта завершится длинными выходными — 8 марта выпадает на понедельник, а этот день уже больше 50 лет в стране нерабочий. Соответственно, вторая рабочая неделя будет четырехдневной.

Пятница, 5 марта, будет стандартным днем, без сокращений на час.

Большинство российских женщин (38%) хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Еще треть (27%) была бы рада подарочному сертификату, следует из исследование сервиса объявлений «Авито». Нежеланными подарками женщины назвали посуду (7%), алкоголь (2%) и деньги (1%).

Мужчины выполнят их пожелания: большинство (44%) планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% вручат подарочный сертификат в любимый магазин, еще 27% решили подарить ювелирные украшения.

Большинство респондентов (71%) собираются потратить на подарок до 5 тысяч рублей, еще 15% опрошенных мужчин планируют купить подарок на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% заявили, что готовы потратить более 10 тысяч рублей.