Кремль отверг перенос выборов в Госдуму

Российские власти не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире канала «Россия 24» допустил досрочный роспуск Госдумы и проведение выборов в июне. По его словам, этот период был бы благоприятнее, так как летом эпидемиологическая обстановка в стране будет лучше, чем осенью.

Песков ответил, что в курсе предложения лидера ЛДПР, однако администрация президента не обсуждает такой вариант. Кроме этого, планов на перенос у российских властей нет, заверил пресс-секретарь главы государства.

Официально выборы в нижнюю палату парламента назначены на 19 сентября 2021 года. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.