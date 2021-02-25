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Кремль отверг перенос выборов в Госдуму

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российские власти не обсуждают возможный перенос выборов в Госдуму, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире канала «Россия 24» допустил досрочный роспуск Госдумы и проведение выборов в июне. По его словам, этот период был бы благоприятнее, так как летом эпидемиологическая обстановка в стране будет лучше, чем осенью.

Песков ответил, что в курсе предложения лидера ЛДПР, однако администрация президента не обсуждает такой вариант. Кроме этого, планов на перенос у российских властей нет, заверил пресс-секретарь главы государства.

Официально выборы в нижнюю палату парламента назначены на 19 сентября 2021 года. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

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