Киберспортсмен Dota 2 стал послом Ростелекома

Один из самых известных российских игроков Dota 2 Роман «RAMZES666» Кушнарев стал амбассадором провайдера Ростелеком. Киберспортсмен снялся в рекламном ролике компании в образе игрового персонажа Anti-Mage из онлайн-игры.

Также послами провайдера стали игрок в World of Tanks Дмитрий «LeBwa» Палащенко и стример Алина «AlinaRinRin» Рин. В течение года они будут участвовать в различных маркетинговых мероприятиях, а также тестировать сервисы для геймеров.

В начале февраля у Кушнарева закончился официальный контракт с американским клубом Evil Geniuses. Россиянин присоединился к Evil Geniuses в сентябре 2019 года, после чего стал серебряным призером DreamLeague Leipzig Major.

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Кушнарев считается одним из самых титулованных российских игроков в Dota 2, он входит в список самых перспективных россиян до 30 лет от журнала Forbes. Согласно данным сайта Esports Earnings, киберспортсмен заработал на турнирах более 1,7 миллиона долларов.