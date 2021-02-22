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Трассу до Шерегеша в Кузбассе залило водой

Источник:
Sibnet.ru
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Вода залила автодорогу Таштагол-Шерегеш в Кемеровской области. Дорожные службы обеспечили проезд, но вода продолжает прибывать, сообщает пресс-служба Таштагольского района.

«При поступлении сообщений о выходе на дорогу воды, была направлена техника для расчистки дорожного полотна и отвода воды», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Instagram.

В воскресенье было устранено три выхода воды из шести, в понедельник добавились четыре. «В настоящее время обеспечен беспрепятственный проезд. Но вода продолжает поступать. Ситуация остается на личном контроле главы района», — отмечает пресс-служба.


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Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

Dr. LivSee

При капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.
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