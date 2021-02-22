Трассу до Шерегеша в Кузбассе залило водой

Вода залила автодорогу Таштагол-Шерегеш в Кемеровской области. Дорожные службы обеспечили проезд, но вода продолжает прибывать, сообщает пресс-служба Таштагольского района.

«При поступлении сообщений о выходе на дорогу воды, была направлена техника для расчистки дорожного полотна и отвода воды», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Instagram.

В воскресенье было устранено три выхода воды из шести, в понедельник добавились четыре. «В настоящее время обеспечен беспрепятственный проезд. Но вода продолжает поступать. Ситуация остается на личном контроле главы района», — отмечает пресс-служба.