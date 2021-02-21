Как замерзал Техас: кадры аномального холода

Жители юга США почти неделю страдают от аномальных морозов — температура в регионе опускалась до минус 20 градусов по Цельсию. Кадры из апокалиптических фильмов стали реальностью.

Средняя температура в феврале в Техасе и соседних штатах обычно 5-10 градусов тепла, но в начале недели туда проник холодный воздух из Канады со снежными буранами и ледяными дождями. В самый холодный день температура опускалась до 20 градусов мороза.

Жертвами холодов, по данным на 20 февраля, стали не менее 47 человек. Часть людей погибли от гипотермии, другие погибли при ДТП, некоторые скончались от отравления угарным газом, пытаясь согреться в заведенных автомобилях в гаражах.

Автомобили, вообще, стали главным способом выживания. В них заряжают телефоны, греются, а некоторые, судя по кадрам в соцсетях, даже пытаются обогреть дом, бросая рукава от автомобильной печки в жилье.

Гораздо хуже владельцам электромобилей. Зарядить авто стало слишком дорого или совсем невозможно. В регионе зеленой энергетики этой самой энергетики не стало. Распространенные здесь ветряки замерзли. Их пытаются «реанимировать», обрабатывая от обледенения с вертолетов, но пока это не слишком эффективно.

В период гуманитарной катастрофы напомнили о себе традиционные источники, такие как нефть, газ и уголь. Свет остался только на больших объектах, в силу большого потребления запитанных от классических электростанций.

В частных домах нет не только электричества, но и воды. Коммуникации перемерзли, трубы полопались. Владельцем предстоят серьезные восстановительные работы.

Страдают питомцы и сельскохозяйственные животные, хуже всего пришлось рыбкам в домашних аквариумах — холод безжалостно превратил их в куски льда.



Под угрозой гибели оказались и обитатели дикого животного мира. Так, за несколько дней экологи спасли более 4 тысяч морских черепах.