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Россиян предупредили о росте цен на электронику

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Возникший дефицит чипов может привести к повышению стоимости электроники. К концу 2021 ситуация стабилизуется и цены могут даже немного отыграть обратно, считают эксперты.

Цены на бытовую электронику в России с начала года выросли 5-20% из-за нехватки основных комплектующих. Дефицит микросхем в мире возник из-за нарушения поставок во время пандемии и роста спроса на электронику.

По словам главы компании GS Nanotech Олега Кима, дефицит компонентов, скорее всего, сохранится в течение ближайшего года. «Далее прогнозировать пока сложно, но, скорее всего, рынок адаптируется, что уже неоднократно происходило», — приводит его слова РИА Новости.

Гендиректор компании «Рутек» Андрей Безруков полагает, что тенденция к росту цен будет сохраняться еще порядка трех-шести месяцев. «Далее все будет зависеть от роста спроса, и высока вероятность того, что цены немного отыграют обратно», — предположил он.

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Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

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