Россияне поддержали новые налоги

Более половины россиян согласились бы платить новые налоги, если им пообещают, что те пойдут на решение конкретных общественных проблем. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное Высшей школой экономики.

Введение новых налогов поддержали 60% участников опроса. Чаще всего они говорили об улучшении качества медицинского обслуживания, социальной помощи и школьного образования. Помимо этого, звучали темы экологии и выплаты пенсий.

Так, приоритетом в сфере здравоохранения респонденты назвали увеличение численности врачей-специалистов, повышение их квалификации и усиление участковой службы. Наука, оборона и безопасность не считались у россиян причиной для повышения налогов.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что власти не видят возможности для снижения налогов для бизнеса и населения. По его словам, в других странах отчисления в бюджет еще выше.