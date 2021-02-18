НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне поддержали новые налоги

Источник:
Sibnet.ru
379 10
Фото: © Sibnet.ru

Более половины россиян согласились бы платить новые налоги, если им пообещают, что те пойдут на решение конкретных общественных проблем. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное Высшей школой экономики.

Введение новых налогов поддержали 60% участников опроса. Чаще всего они говорили об улучшении качества медицинского обслуживания, социальной помощи и школьного образования. Помимо этого, звучали темы экологии и выплаты пенсий.

Так, приоритетом в сфере здравоохранения респонденты назвали увеличение численности врачей-специалистов, повышение их квалификации и усиление участковой службы. Наука, оборона и безопасность не считались у россиян причиной для повышения налогов.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что власти не видят возможности для снижения налогов для бизнеса и населения. По его словам, в других странах отчисления в бюджет еще выше.

Еще по теме
Новую пенсионную реформу засекретили
Траты на бензин стали главной статьей расходов на авто
Получение налогового вычета упростят в России
Эксперты предсказали разорение десятков российских банков
смотреть все
Экономика #Деньги
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Кремль раскритиковал требование ЕСПЧ освободить Навального
Новую пенсионную реформу засекретили
Россияне поддержали новые налоги
Быструю зарядку признали безопасной для аккумулятора
Подробности
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Кузбасса разъяснил запрет на строительство первого аквапарка
Сибирь 18.02.2021 18:09
МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре
Сибирь 18.02.2021 17:48
Осужденные спели про «жизнь в трущобах городских». ВИДЕО
Сибирь 18.02.2021 17:09
Новосибирец показал космические фото льда Байкала
Сибирь 18.02.2021 16:43
Самое популярное
Китаец объяснил вред «доширака»
5810
Windows 10 получит левитирующее меню «Пуск»
5256
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
3229
Путин допустил отключение зарубежных интернет-сервисов
2863
Обсуждение (10)
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2172
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
80
Отношения
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Подробности
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Еле еле концы с концами сводит, от получки до получки

xumepa312

Когда путин последний раз вел диалог со своими оппонентами во время предвыборной компании?

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

Grossmeister38rus

Бедная ! всего 16,7 миллиона рублей в год ! Как на пенсию прожить 25
Sibnet.Ru