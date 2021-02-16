Красноярский школьник пожаловался на унижения после отказа маршировать

Школьник пожаловался, что учитель ОБЖ называл парней девочками и унижал другими словами за отказ маршировать после уроков. Управление образование администрации Красноярска отстранило педагога на время проведения проверки.

Часть учеников 11 класса отказалась маршировать после уроков из-за занятий с репетиторами для подготовки к ЕГЭ. Один из школьников сообщил местным СМИ, что на них накричала завуч школы, а через несколько дней отчитал учитель ОБЖ.

В частности, он сравнил их с девочками, говорил, что они недостойны звания мужчины. Приводил пример своей работы с осужденными, где ради простых условий кто-то шел в компанию с опущенными.

«Преподаватель имеет высшее юридическое образование, ранее прошел переподготовку как преподаватель, жалоб на него не поступало. В настоящее время в школе проведена проверка, учитель написал объяснительную, в которой признал, что, действительно, во время урока привел некорректные примеры, недопустимые при работе со школьниками. На данный момент он временно отстранен от работы», — цитирует «Интерфакс» сотрудник пресс службы управления образования.