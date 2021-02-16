Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО

Камский автомобильный завод выпускает транспортные средства 45 лет. Самый известный продукт — грузовики. Но кроме них были и есть военные тягачи, малолитражка «Ока», спорткар и электромобиль.
17 февраля, ср, 00:13
Камский автомобильный завод выпускает транспортные средства 45 лет. Самый известный продукт — грузовики. Но кроме них были и есть военные тягачи, малолитражка «Ока», спорткар и электромобиль.
TAlexМеня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?
DisobedientКабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...