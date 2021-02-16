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Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Камский автомобильный завод выпускает транспортные средства 45 лет. Самый известный продукт — грузовики. Но кроме них были и есть военные тягачи, малолитражка «Ока», спорткар и электромобиль.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

Alexander222

ожидаемо, нынешний режим держится на трёх китах - Брехало, Решало и Забрало .Забрало- запотело, Брехало-...
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