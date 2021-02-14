NASA изучит астероид стоимостью 10 квинтиллионов долларов

Проект NASA под названием «Психея» по изучению астероида стоимостью 10 квинтиллионов долларов перешел в финальную стадию, сообщается на официальном сайте агентства.

Ученые намерены всесторонне изучить гигантский металлический астероид Психея, который практически полностью состоит из железа и никеля. Психея перемещается между орбитами Марса и Юпитера в главном поясе астероидов.

Исследователи подсчитали, что стоимость полезных ресурсов на астероиде составляет 10 квинтиллионов долларов США, однако на существующем уровне технологий человечество не сможет организовать их добычу.

В рамках проекта «Психея» NASA запустит к астероиду космический аппарат, оснащенный научными инструментами и силовой установкой. Планируется, что запуск состоится летом 2022 года, на орбиту небесного тела зонд выйдет в 2026 году.