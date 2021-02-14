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NASA изучит астероид стоимостью 10 квинтиллионов долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Проект NASA под названием «Психея» по изучению астероида стоимостью 10 квинтиллионов долларов перешел в финальную стадию, сообщается на официальном сайте агентства.

Ученые намерены всесторонне изучить гигантский металлический астероид Психея, который практически полностью состоит из железа и никеля. Психея перемещается между орбитами Марса и Юпитера в главном поясе астероидов.

Исследователи подсчитали, что стоимость полезных ресурсов на астероиде составляет 10 квинтиллионов долларов США, однако на существующем уровне технологий человечество не сможет организовать их добычу.

В рамках проекта «Психея» NASA запустит к астероиду космический аппарат, оснащенный научными инструментами и силовой установкой. Планируется, что запуск состоится летом 2022 года, на орбиту небесного тела зонд выйдет в 2026 году.

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Топ комментариев

Disobedient

То есть все госнаграды решили обесценить в моральном плане. Паренек наверное выдающийся агроном или сталепромышленник,...

Aliki

за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность ? ему 23...

Sanektуs

Надо наконец ввести гос. награду наподобие "за оборону рейтингов Путина", выдавать её всяким бизнесменам...

jeryakob

из серии "все , что надо знать о путине"
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